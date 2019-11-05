أمير الكويت يهنئ العاهل السعودي بتوقيع اتفاق الرياض

أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، باتفاق الرياض الموقع منذ قليل، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، تحت رعاية المملكة العربية السعودية.



وثمن أمير الكويت دور المملكة في التقريب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، مشددًا على أهمية اتفاق الرياض في تعزيز وحدة الصف اليمني وحل الخلافات.



وشهد كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الديوان الملكي السعودي.



وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن المبادئ الأساسية للاتفاق تنص على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة، وتوحيد الجهود تحت قيادة التحالف العربي لمواجهة الحوثيين، ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش.



كما تنص على تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي.