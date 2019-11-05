سارة خليف نائبًا لرئيس مركز دعم المعلومات بحزب المؤتمر

قرر الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر تعيين سارة يحيى خليف نائبا لرئيس مركز دعم واتخاذ القرار بالأمانة العامة المركزية وعضو المجلس الرئاسي للحزب.



وتضمن القرار أن تكون سيادتها مسئولة عن مباشرة أعماله في ضوء لائحة العمل الحزبى، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغي كل ما يخالف ذلك.



ويجري حزب المؤتمر عددا من التغييرات خلال الآونة الأخيرة استعدادًا لانتخابات المجالس المحلية ومجلس الشيوخ المقبلة.