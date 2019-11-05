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عالم

ولي عهد أبوظبي: نثمن دور السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:44 م
ولي عهد أبو ظبي
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
نيفين أشرف
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ثَّمن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دور المملكة العربية السعودية المحوري في التوصل إلى اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية اليمنية، معربًا عن أمله في أن يعم السلام في ربوع اليمن.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد: "أثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى اتفاق الرياض".

وشهد كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الديوان الملكي السعودي.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن المبادئ الأساسية للاتفاق تنص على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة، وتوحيد الجهود تحت قيادة التحالف العربي لمواجهة الحوثيين، ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش.

كما تنص على تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية؛ لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي.
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