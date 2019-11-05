حبس المتهمين بالاتجار في الأستروكس والحشيش بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة المواد المخدرة وبيعها بمنطقة المطرية.



وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين "زين.م"، "محمد.ع"، "باسل.م" عاطلين، أقروا بحيازتهم كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها، وعثر بحوزتهم علي 367 كيس استروكس، 34 قطعة حشيش.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة المطرية تفيد بقيام 3 متهمين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وهواتف محمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم ومبلغ 3555 من متحصلات تجارتهم، وحرر المحضر رقم "4285 " وتولت النيابة التحقيق.