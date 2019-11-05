الأسهم الأمريكية تفتتح مرتفعة بآمال مباحثات التجارة مع الصين

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، مع صعود شركات التكنولوجيا بفضل آمال التوصل إلى هدنة في حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 38.12 نقطة بما يعادل 0.14% ليفتح على 27500.23 نقطة.



وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.53 نقطة أو 0.08% مسجلا 3080.80 نقطة.



وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 13.42 نقطة أو 0.16% إلى 8446.62 نقطة.



وقالت الولايات المتحدة والصين: إنهما حققتا تقدما في محادثات تهدف إلى إنهاء حرب تجارية مستمرة منذ قرابة 16 شهرا، ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي، وقال مسؤولون أمريكيون: إنه من المحتمل توقيع اتفاق هذا الشهر.



وتعهّد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمزيد من الانفتاح في الاقتصاد الصيني، معلنا أن على دول العالم أن "تهدم الجدران" فيما بينها، وذلك خلال افتتاح معرض تجاري في شنغهاي.