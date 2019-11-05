المتحدث باسم الحكومة اليمنية: الحكومة تعود إلى عدن خلال أسبوع

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن الحكومة الجديدة ستؤدي القسم أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا أن الرئيس سيعود إلى عدن قريبًا بعد تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.



وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، في كلمته على هامش توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، بالديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اليمنية ستعود إلى مدينة عدن خلال أسبوع.



وشهد كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الديوان الملكي السعودي.