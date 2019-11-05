ألمانيا تنتقد انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ

انتقدت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتزه، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، واصفة إياه بـ"القرار المؤسف"، لكنه مع ذلك كان متوقعًا.



وقالت شولتزه- في تصريح أوردته صحيفة (ذي هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني: إن الولايات المتحدة صرحت منذ عامين، بأنها ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ الموقع عليها من جميع دول العالم، لافتة إلى أنه لحسن الحظ أن واشنطن اتخذت هذا القرار بمفردها".



وأكدت أن التأثير البالغ، الذي خشي البعض أن يقع جراء انسحاب إدارة ترامب من الاتفاقية، لم يحدث، مضيفة: "بقية دول العالم تقف صفًا واحدًا في سبيل الحماية من تغير المناخ، حتى روسيا قد التحقت بالاتفاقية مؤخرًا".



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن، أمس الإثنين، انسحاب بلاده من الاتفاقية، مرجعًا السبب في ذلك إلى الأعباء الاقتصادية الجائرة التي يفرضها الاتفاق على الولايات المتحدة، على حد قول، وأوضح أن قرار الانسحاب سيصبح ساري المفعول في غضون عام من وقت تسليم الإشعار.