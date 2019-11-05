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عالم

المبعوث الأممى لليمن: اتفاق الرياض خطوة نحو الحل السلمى

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:06 م
المبعوث الأممي لليمن
المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث،
نيفين أشرف
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أعرب المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، عن ترحيبه باتفاق الرياض وامتنانه للمملكة العربية السعودية لتوسطها في إبرام هذ الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدًا أن الاتفاق يعد خطوة مهمة في جهود الأمم المتحدة الجماعية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن.

وقال المبعوث الأممي في كلمته اليوم الثلاثاء: "أهنئ حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي على توصلهما لاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة"، مضيفًا، أن اتفاق الرياض يعد خطوة نحو الحل السلمي.

وشهد كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، في الديوان الملكي السعودي مراسم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
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