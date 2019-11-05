فض إضراب "مصر العامرية للغزل والنسيج" وعودة العمال

أعلنت وزارة القوى العاملة، من خلال مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، فض إضراب 2000 عامل بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، بعد الموافقة على إعادة فتح الشركة مرة أخرى، وعودة العمال لعملهم.



كانت الوزارة قد أصدرت توجيهاتها لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية.



وبمتابعة آخر تطورات الموقف حول إضراب العاملين بالشركة، تلقى الوزير من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد بانعقاد اجتماع بين كل من رئيس مجلس الشركة ورئيس مجلس إدارة بنك مصر (بصفته مالك للشركة)، وذلك للبت في أمر إعادة فتح الشركة من عدمه.



وبتواصل مدير المديرية مع رئيس مجلس إدارة بنك مصر أكد أنه تمت الموافقة على إعادة فتح الشركة مرة أخرى وعودة العمال مرة أخرى لعملهم.



من جهة أخرى، طالبت وزارة القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، بالتواجد داخل مناطق العمل والإنتاج، للتعرف على مشاكل العاملين، ومحاولة احتوائها، لمساعدة طرفي العملية الإنتاجية، لتحقيق مزيد من التفاهمات المشتركة.