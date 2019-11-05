المتحدث باسم وكالة غوث اللاجئين: أى اختلال فى عمليات الأونروا يهدد الأمن الإقليمي

أكد عدنان أبوحسنة المتحدث باسم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا" اليوم الثلاثاء، أن المعطيات تشير إلى أنه سيتم تجديد التفويض للأونروا لمدة 3 سنوات قادمة.



وقال أبوحسنة في مقابلة خاصة لقناة الغد، إن الأونروا تمر بالمراحل النهائية في عملية اتخاذ قرار إعادة تجديد التفويض، وهناك إجراءات لصياغة القرار تتم بين بعثة فلسطين في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد يعرض القرار اليوم على اللجنة الرابعة لمكافحة الاستعمار، وبعد ذلك يرفع القرار في الأول من ديسمبر للتصويت الكبير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ينتظره الجميع، ونأمل ألا يكون هناك أي تغيير في قرار التجديد.



وتابع أبوحسنة، أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها إدارة الأونروا والأمين العام للأمم المتحدة من أجل خدمة قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأي اختلال في عمليات الأونروا يهدد الأمن الإقليمي.



وأضاف أن الأردن ووزير خارجيته يبذلون جهودًا كبرى بتوجيهات من ملك الأردن عبدالله الثاني من أجل خدمة قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأيضًا السلطة الفلسطينية من خلال بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة تقوم بدور كبير لتجديد التفويض للأونروا.



وأشار أبوحسنة، إلى أن الاتحاد الأوروبي والكثير من الدول التي تتحرك في هذا الملف تدرك جيدًا أهمية ودور الأونروا كعامل استقرار مهم جدًا، مؤكدًا أن هناك 5.5 مليون لاجئ فلسطيني يتلقون مساعدات في مجال التعليم والصحة والإغاثة، وأن معظم الدول تؤيد عمل الأونروا وتؤيد التفويض بصيغتها الحالية، ونأمل أن يتم ذلك في الأول من ديسمبر.



