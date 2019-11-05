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رئيس حزب المصريين: المشروعات القومية تدفع عجلة التنمية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:46 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"،
أحلام عبدالرحمن
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أشاد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بافتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "نقدر تلك المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي ونرى فيها جهدًا حكوميًا وتنفيذيًا رائدًا".

وقال "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر تشهد حاليًا طفرة كبيرة في كل المجالات، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية العملاقة التي افتتحها الرئيس السيسى فى عدد من محافظات الجمهوية هى مشروعات خدمية وحيوية هامة تدفع عجلة التنمية فى مجالات كثيرة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تنفذها الدولة لصالح المواطنين، والطبقات الفقيرة والمتوسطة وأصحاب الدخول الضعيفة فى المجتمع، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تعد لهذه الفئات والشباب المقبل على الزواج.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن ما تم افتتاحه من مشروعات بهذا الكم الكبير، يعد إنجازًا كبيرًا نفذته الحكومة بجهودها المستمرة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن منطقة محور قناة السويس بجميع محافظاتها ومدنها سواء بورسعيد أو الإسماعيلية أو السويس إضافة إلى محافظة شمال سيناء ستكون واحدة من المناطق الاستثمارية الواعدة على مستوى العالم كله.

وأوضح أن هذه المنطقة ستغير الخريطة السكانية والاستثمارية لمصر كلها وستعمل على جذب السكان والأيدي العاملة من الدلتا والوادي إلى منطقة محور قناة السويس، خاصة أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والاستزراع السمكي وغيرها من المشروعات الأخرى، متوقعا أن توفر المشروعات في منطقة محور قناة السويس الملايين من فرص العمالة الحقيقية لشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.

وأشار إلى أن حركة الطرق شهدت نهضة نوعية أخرى على أرض سيناء، حيث تم الانتهاء من إنشاء طريق نفق شرم الشيخ بطول 342 كيلو مترًا، وكذا إنشاء محورين عرضيين يصلان بين طريق السلام وطريق الدائري لشرم الشيخ، كما تم إنشاء 239 عمارة سكنية بإجمالي 3700 وحدة إسكان اجتماعي في جنوب سيناء.

وأكد أن الدولة المصرية شهدت خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عددا من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتسهم فى تحسين أحوال المواطنين.

وطالب رئيس حزب "المصريين"، بضرورة الوقوف يدًا واحدة خلف القيادة السياسية ودعمها، وعدم الانسياق وراء الشائعات الخارجية التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتعطيل مسيرة التنمية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.
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