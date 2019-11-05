عبدالعال: سنناقش جميع الاستجوابات المقدمة ضد الحكومة

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان سيمارس جميع أدواته الرقابية وسيفعل الاستجوابات الموجودة ضد وزراء الحكومة، على أن تتم مناقشتها وفقًا للمواعيد المحددة لها.



وقال رئيس المجلس، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "من الجلسات القادمة ستتم مناقشة 30 بيانًا عاجلًا في كل جلسة، وفقًا لأسبقية تسجيل الأسماء علشان محدش يزعل".



وأكد أن المجلس لم يعد أمامه المزيد من التشريعات ولم يتبقَ سوى تشريعات مجلس الشيوخ ومجلس النواب والإدارة المحلية وهي تشريعات مهمة ينتظرها المواطنون.