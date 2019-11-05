بدء إزالة العقار المائل بحي الدقي (صور)

بدأ حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الحى بالتنسيق مع الحماية المدنية ورجال المرور أعمال إزالة العقار المائل رقم 144 بشارع التحرير في حي الدقي.



وكان محافظ الجيزة، وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات إخلاء ونقل متعلقات المواطنين من العقار، والصادر بشأنه قرار إزالة، والبدء في أعمال الإزالة خلال 72 ساعة؛ نظرًا لوجود ميل بالعقار وتهديده سلامة السكان والعقارات المجاورة.



وأكد راشد- خلال لقائه عددًا من السكان على هامش تفقده العقار- أن قرار الإزالة صدر بناءً على تقرير لجنة فنية مشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة؛ وذلك لثبوت وجود ميل يخل باشتراطات السلامة للعقار وصعوبة إجراء أعمال صيانة أو ترميم.