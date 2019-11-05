الحرس الوطني الكويتي يوقع بروتكول تعاون مع الدرك الفرنسي

أعلن الحرس الوطني الكويتي توقيع بروتكول تعاون مع الدرك الوطني الفرنسي.



وأوضح - في بيان اليوم الثلاثاء - أن برتوكول التعاون يتضمن تعزيز التعاون المؤسسي والفني في مجالات التدريب والتأهيل، وإقامة دورات مشتركة، وتبادل الزيارات والبعثات.



وأضاف أن وكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق الركن هاشم الرفاعي، بحث مع مدير التعاون الدولي في الدرك الفرنسي اللواء ستيفان اوتافي، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.



وأشار البيان إلى أن الوفد الفرنسي استمع ضمن برنامج زيارته إلى إيجاز عن دور الحرس الوطني في المنظومة الأمنية في الكويت، والمهام المنوطة به؛ وذلك قبل أن يقوم بجولة في معسكر (الصمود)، للتعرف على مجموعة من آليات وأسلحة ومعدات الحرس الوطني الكويتي.

