هيثم شاكر يطرح برومو كليب "حبيبة"

شارك الفنان هيثم شاكر، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لبرومو كليب "حبيبة" من ألبوم "معرفة قديمة".



وعلق "شاكر" على الفيديو، قائلًا: "فيديو كليب "يا حبيبة" قريبًا"، ونالت البرومو إعجاب الآلاف من متابعيه، وهنأه عدد من أصدقائه من الوسط الفني، منهم الفنان أحمد الشامي عضو فريق "واما"، قائلًا: "مبروك يا هيثم شكلو حلو اوي ما شاء الله".



يذكر أن الفنان هيثم شاكر أطلق ألبوم "معرفة قديمة" بعد تحضير استمر لمدة خمس سنوات متواصلة تعاون خلالها مع كبار صناع الموسيقى في مصر، ويضم الألبوم 14 أغنية، منها: "ما توصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني".