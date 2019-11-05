ريهام عبدالغفور تسافر السعودية لعرض "الملك لير" في موسم الرياض

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، صورة من داخل الطائرة، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، سافرت إلى المملكة العربية السعودية، للالتحاق بأسرة مسرحية "الملك لير" لعرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.



ويستعد فريق عمل مسرحية "الملك لير" لعرض المسرحية غدًا، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.



والمسرحية بطولة كلا من الفنان القدير يحيي الفخرانى، ريهام عبد الغفور، هبة مجدى، مجدى كامل، أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقى، أحمد عزمي، نضال الشافعي، ويقوم بأداء الموسيقي التصويرية الموسيقار مصطفى الحلواني، تصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، وإخراج تامر كرم، ترجمة فاطمة موسى.