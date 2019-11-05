البطوطي: مشاركة الجناح المصري في بورصة لندن "تفكير عبقري وترويج للآثار"

قال وليد البطوطي، مستشار وزارة السياحة الأسبق، إن مشاركة الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة، والتي تعتبر ثاني أكبر بورصة سياحية في العالم، يؤكد أن هناك تفكيرًا عبقريًا، حيث إن البورصة عندما يتم افتتاحها يكون لكل دولة جناح خاص بها، بفعاليات خاصة.



وأضاف "البطوطي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، أن معرض الملك توت عنخ آمون في بورصة لندن، تزامن مع الاحتفال بعيد ميلاد اكتشاف المقبرة عن طريق هاورد كارتر الإنجليزي، موضحًا أن الإنجليز لديهم شغف وحب للملك توت عنخ أمون، تحديدًا لإحساسهم بأنهم لهم يد في اكتشافه، ما يزيد الشغف لدي المواطنين.



وأوضح إلى أنه من الممكن عدم وجود الكثير من الدعاية لمصر بخصوص الترويج عن الآثار، نظرًا لحجب السياحة الإنجليزية عنها، إلا أن جميع زائري المعرض يتحدثون عنه بانبهار، مشيرًا إلي أن حجم الاكتشافات تفوق مقدرة الدولة في بناء متاحف تستوعب كثرتها، حيث يجب الترويج لتلك الآثار.