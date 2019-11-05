مصطفى قمر يكشف حقيقة خلافه مع تامر حسني

علق الفنان مصطفى قمر، على حقيقة خلافه مع الفنان تامر حسني، قائلًا: "تامر حسني ومحمد حماقي طلعوا من مدرستي ومن جوا المدرسة بتاعت عمرو دياب، طلع النجمين الجمال دول".



وأضاف "قمر"، خلال لقائه ببرنامج "عرب وود"، المُذاع على فضائية "روتانا": "هما اخوتنا الصغيرين".



يذكر أن الفنان مصطفى قمر، طرح مؤخرا ألبوم "ضحكت ليا"، وحقق نجاح كبير، ومن بين أغانى الألبوم: "س من الناس، معجب، ضحكت ليا، حبيبك اللي تحبه، نفس السيناريو، عارف، ناوي، قفلت السكة، نفس الإحساس، نستني خلاص، باب موارب".