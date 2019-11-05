تأجيل محاكمة متهمين فى قضية "ولع"

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة متهمين - صدر ضدهم حكم بالمؤبد غيابيًا - بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة برجال الأمن في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولع".



ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم ٢ لسنة ٢٠١٦جنايات عسكرية، تهم الانضمام لحركات تخريبية تحت مسميات "مجاهدين، ولع، جيفارا، مجهولين"، والمشاركة في حرق سيارات رجال الشرطة والقضاء ومقهى، وحيازة أسلحة ومفرقعات، في منطقة ميدان الممر بالإسماعيلية، خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام قبل الماضي، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة.