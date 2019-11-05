تركيا تعتزم إنشاء منطقة آمنة في سوريا.. تعرّف على التفاصيل

قال مصطفى صلاح، متخصص في الشأن التركي، إن قمة "سوتشي 2" هي إحدى المفردات الهامة المهتمة بالوضع الإقليمي والداخلي في منطقة شمال سوريا، بمساعدة الولايات المتحدة، الأكثر تواجدًا في هذه المنطقة، وأصبح هناك تغيير بالتواجد التركي مع الجانب الروسي.



وأضاف "صلاح"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن تركيا تعتزم إنشاء منطقة آمنة من شأنها إرسال العديد من اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا، من أجل منع الأكراد من تكوين إمبراطورية على الحدود التركية، والتخلص من مشاكل اللاجئين التي تتعرض لها تركيا على المستوى الداخلي.



وأوضح "صلاح"، أن هناك تمهيدا للتسوية الداخلية من قبل الجانب السوري، الأمر الذي سيكون بمثابة عمليات تمهيدية لوضع اللجنة الدستورية، ومناقشة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الجانب السوري بعد تمرير التعديلات الدستورية.