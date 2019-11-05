"عبد العال" يطالب النواب باستخدام الوسائل الرقابية وفقا للائحة

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، نواب وأعضاء المجلس بالتواصل مع المعهد البرلماني وضرورة قراءة اللائحة حتى يتثنى لهم التعرف على استخدام الوسائل الرقابية بطريقة لائحية وقانونية.



وأضاف "عبدالعال" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه على الجميع أن يتعرف على الفرق بين البيان العاجل وطلب الإحاطة، وذلك خلال عرض بعض النواب بيانات عاجلة، بعضها لا يرتقي للبيان العاجل.



ومن جهة أخرى، قال "عبدالعال" إنه سيطبق اللائحة وخاصة المادة 206 منها، مضيفًا أنه لن يتلقى أي طلبات للمناقشة أثناء الجلسة لأنه مخالف للائحة، مضيفًا- خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- أن الوزير يخطر مسبقًا بطلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة للرد عليها.



ونبه "عبدالعال"، على الأمين العام المستشار محمود فوزي، بضرورة تطبيق اللائحة في هذا الأمر.