الإسكان: السويس بوابة انطلاق التنمية والتعمير بسيناء

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات السكنية والخدمية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية الموقع المتميز لمحافظة السويس على رأس الخليج واتصاليته المرتفعة بخطوط الملاحة الدولية وشبكة الطرق القومية والإقليمية، وكونها مركزًا يلتقي فيه محور التنمية العرضي "العاصمة الإدارية غربًا وعمق سيناء شرقًا"، ومحور التنمية الرأسى الممتد من بورسعيد شمالًا وجنوب سيناء والبحر الأحمر جنوبًا، لذا تكتسب السويس ميزة تنافسية لموقعها الذي يسهم في أن تصبح قطبًا تنمويًا متنوعًا اقتصاديًا يتكامل مع المشروعات القومية الكبرى في الإطار الإقليمي، موضحًا أن السويس تُعتبر بوابة انطلاق التنمية والتعمير بسيناء.



وأوضح الوزير، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعد حاليًا المخطط الاستراتيجي وتنفذ أعمال الرفع المساحي والجسات بمدينة السويس الجديدة، حيث يمتاز موقع المدينة ومساحته 58 ألف فدان، بالوقوع على محاور تنمية إقليمية مهمة "السويس الغردقة - محور 30 يونيو"، والقرب من مدينة السويس بطريق مباشر وبمسافة لا تزيد على 15 دقيقة، وتنوع الأنشطة الافتصادية القائمة "صناعة - سياحة - صيد - تجارة"، و إقامة منطقة سكنية وخدمية بالمدينة لخدمة المناطق الصناعية القائمة، وإمكانية الاستفادة من المرتفعات وفروق المناسيب في خلق نشاط سياحي في الظهير الخلفي.



وأشار الوزير، إلى أن الأهداف التنموية لمدينة "السويس الجديدة"، تتمثل فيما يلي: إنشاء قاعدة اقتصادية متنوعة لمركز تنموي قائم على الأنشطة الاقتصادية المتنوعة المقترحة بإقليم قناة السويس، استيعاب الزيادة السكانية المستقلية لمدينة السويس القائمة وتوفير فرص عمل متنوعة لشباب المحافظة، إنشاء قطب تنمية رئيسي يتكامل ويرتبط بمحاور تنموية تربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالقطب الشمالي لإقليم قناة السويس ومدينة الجلالة، وتوفير مناطق سكنية من خلال توفير بيئة عمرانية مستدامة تلبي احتياجات الفئات المختلفة بمحافظة السويس، وتتبع التقنيات التكنولوجية الحديثة في التخطيط والتصميم.



وقد تم إعداد دراسة جدوى أولية للمدينة، وتوصلت إلى تنوع الاستعمالات بالمدينة، قاعدة اقتصادية صناعية ومعرفية تستوعب ما بين 800 ألف ومليون نسمة، توفير 200 ألف فرصة عمل، وإجمالي تكلفة الاستثمارات بالمدينة تقدر بـ85 مليار جنيه، وتبلغ مساحة المنطقة الشاطئية بالمدينة نحو 400 فدان، وطول الواجهة الشاطئية بها نحو 5 كم.



وأشار الوزير، إلى أنه تم على مستوى الدولة حتى الآن، الانتهاء من تنفيذ 394 ألف وحدة سكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وجارٍ تنفيذ 204 آلاف وحدة، وطرح تنفيذ 64 ألف وحدة، ومخطط تنفيذ 337 ألف وحدة أخرى، منها 18% بإقليم القناة، كما أن المشروع يضم بجانب الوحدات السكنية، المشروعات الخدمية المختلفة من أجل خلق مجتمع متكامل، وتضم الخدمات بالمشروع حتى الآن 125 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي والتجريبي، 111 حضانة، 201 سوق تجارية، 85 مركزًا طبيًا ووحدة صحية، 80 مركزًا رياضيًا وناديًا وملعبًا، 107 مساجد وكنائس، 52 مبنى للخدمات العامة، والمخابز، ونقاط الشرطة والإطفاء، وبلغ حجم الإنفاق على المشروع حتى الآن 43.2 مليار جنيه.



وبشأن الوحدات السكنية المُنفذة بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بمحافظتى السويس وجنوب سيناء، قال وزير الإسكان: في محافظة السويس، تم الانتهاء من تنفيذ 7704 وحدات "321 عمارة"، وجارٍ تنفيذ 1272 وحدة أخرى "118 عمارة"، بتكلفة 1.87 مليار جنيه، وتم توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل فى تنفيذ هذه الوحدات، وفى محافظة جنوب سيناء، تم الانتهاء من تنفيذ 3700 وحدة سكنية "239 عمارة" بالإسكان الاجتماعي، بمناطق الطور، أبوزنيمة، ونويبع.



وأكد الوزير، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طبقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفذ 2343 مشروعًا للبنية الأساسية على مستوى الجمهورية، بتكلفة 822 مليار جنيه، وتسهم في تنفيذها أكثر من 1440 شركة وطنية، بسواعد ما يزيد على 5 ملايين مهندس وفنى وعامل، وتسهم تلك المشروعات فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتكون بمثابة شرايين الاتصال بين المحافطات.



وقال الوزير: نستكمل اليوم مسيرة الإنجازات، بافتتاح مشروعات جديدة في الإسكان الاجتماعي، وفي مجال إنشاء وتطوير الطرق والكبارى بمحافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك بتشريف الرئيس السيسي، حيث يتم افتتاح 3 مشروعات إسكان، و6 مشروعات تطوير طرق وكبارى، ومشروعين لمحطات تحلية مياه البحر.



وحول تفاصيل تلك المشروعات، أوضح الوزير، أنها تشمل 3700 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمناطق الطور، أبوزنيمة، ونويبع بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع طريق النفق شرم الشيخ، حيث تم إنشاء الطريق بهدف نقل الحركة المرورية القادمة من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى شرم الشيخ والعكس، والمساهمة فى زيادة الامتداد العمراني، وخلق تجمعات تنموية جديدة، علاوة على تنشيط حركة السياحة بجنوب سيناء، ويمتد الطريق بطول 342 كم وعرض 16 م (3 حارات مرورية – طبان مرصوف) لكل اتجاه، بجانب الجزيرة الوسطى بعرض 33 م، بالإضافة إلى 205 برابخ، وتم إنشاء 4 وصلات فرعية (2 حارة مرورية لكل اتجاه) بإجمالى أطوال 22 كم لربط الطريق بالمدن الرئيسية، كما تم إنشاء 7 بوابات (عيون موسى – رأس سدر – أبوزنيمة – أبورديس – وادى فيران – شرم الشيخ)، لتأمين مستخدمى الطريق، وتوفير الخدمات اللازمة.



وأضاف، أن المشروعات تشمل أيضًا، مشروع إنشاء 2 محور عرضي بإجمالي أطوال 12 كم، يصلان بين طريق السلام والطريق الدائرى لمدينة شرم الشيخ، للمساهمة في تسهيل الحركة المرورية داخل المدينة، ويبلغ طول المحور الأول 5 كم وعرضه 11.2 م (2 حارة مرورية) لكل اتجاه، ويشتمل على كوبري خرساني بطول 850 م وعرض 24 م بمنطقة تقاطعه مع الطريق الأوسطى، والمحور الثاني بطول 7 كم وعرض 11،2م (2 حارة مرورية) لكل اتجاه، ويشتمل على كوبرى بطول 960 م وعرض 24 م بمنطقة تقاطعه مع الطريق الأوسطى، ومشروع طريق الجدى، لنقل الحركة المرورية من طريق شرق بورسعيد - شرم الشيخ غربًا، حتى طريق الجفجافة تمادا ( عرضى 4) شرقًا، وتسهيل حركة الانتقال بوسط سيناء وخلق مجتمعات تنموية وعمرانية على جانبيه، ويمتد الطريق من تقاطعه مع طريق شرق بورسعيد- شرم الشيخ غربًا (جنوب تل سلام) حتى طريق الجفجافة تمادا (عرضى 4) شرقًا بطول 77 كم فى اتجاهين بعرض 10م، ومشروع المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من الطريق فى المسافة من نفق المشير محمد على فهمى (أسفل طريق القاهرة- العين السخنة) حتى طريق السويس الزعفرانة، بطول 37 كم، وتم إنشاء محور جديد (طريق خرسانى، بسمك 28 سم من الخرسانة المسلحة، وللطرق الخرسانية مميزات عديدة منها طول عمرها الافتراضى مقارنة بالطرق الأسفلتية، حيث يصل عمر الطريق الخرسانى إلى 25 عاما مقابل 10 أعوام للطرق الأسفلتية) لخدمة شاحنات النقل الثقيل واستيعاب الحجم المتزايد من الحركة التجارية من موانئ البحر الأحمر والمناطق الصناعية، وخدمة مناطق المحاجر بوادى حجول والعين السخنة.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروعات تضم أيضًا مشروع تطوير طريق جنيفة من المركز الطبى العالمى إلى قناة السويس (معدية الشط)، والطريق مكون من اتجاهين (3 حارات مرورية – طبان مرصوف) لكل اتجاه، ويهدف لتسهيل الحركة المرورية القادمة من القاهرة إلى جنيفة والعكس، ويمتد الطريق بطول 104 كم - وعرض 13م لكل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطى بعرض متغير، ويشتمل الطريق على كوبرى مشاة و3 أعمال صناعية (كوبرى للمشاة أمام المركز الطبى العالمى – كوبرى التقاطع مع الدائرى الإقليمى - نفق تقاطع وصلة أم قمر – نفق تقاطع 30 يونيو)، وكذا مشروع تطوير وصلة أم قمر، حيث تم تطوير الوصلة بهدف زيادة طرق الربط بين طريق القاهرة السويس، وطريق القاهرة الإسماعيلية، بهدف تسهيل نقل الحركة المرورية بينهم، والطريق مكون من اتجاهين (3 حارات مرورية – طبان مرصوف) لكل اتجاه، ويمتد بطول 37 كم وعرض 13م لكل اتجاه بالإضافة إلى جزيرة وسطى بعرض 20 م، ويشتمل على (كوبرى تقاطع السكة الحديد – نفق تقاطع وصلة أم قمر مع طريق جنيفة).



وأوضح الوزير، أننا نفتتح اليوم أيضًا مشروع كوبرى الجيش المصرى بمدخل محافظة السويس، بطول 700 م وعرض 24 م فى اتجاهين (3 حارات مرورية لكل اتجاه)، ويهدف إلى القضاء على التكدس المرورى بمدخل محافظة السويس للقادم من طريق القاهرة السويس والعكس، وخلق تقاطعات حرة لتيسير حركة المرور والحد من الحوادث بمنطقة حى (السلام – فيصل – عتاقة).



وقال وزير الإسكان، إن يتم اليوم أيضًا افتتاح المرحلة الأولى من مجمع محطات تحلية المياه بالعين السخنة بطاقة 136ألف م3يوم، بغرض تأمين الإمداد بالمياه لمجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وتشتمل هذه المرحلة على محطتين لتحلية مياه البحر بطاقة 136 ألف م3يوم (محطة بطاقة 36 ألف م3يوم، لصالح مجمع الأسمدة الفوسفاتية – محطة بطاقة 100 ألف م3يوم، لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).



وأضاف الوزير، أنه في عام 2014 كان إجمالى إنتاج محطات تحلية مياه البحر 80 ألف م3 يوم، والآن وصلنا إلى إنتاج 800 ألف م3يوم، أى أنه تمت مضاعفة حجم الإنتاج 10 أضعاف خلال 4 سنوات.