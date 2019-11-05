عبدالعال: رئيس الوزراء سيلتقى نواب كل محافظة بشكل دورى

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اعتزام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء نواب البرلمان حسب كل محافظة في مواعيد محددة وبشكل دوري، على أن تبدأ هذه الاجتماعات بالجلوس مع نواب محافظة الوادي الجديد.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وفي ضوء ما اشتكى منه عدد كبير من النواب من بعض الوزراء وعدم اهتمامهم بمشكلات ممثليهم.