"الإنترلوك".. مبادرة سكان عزبة النخل لحماية المنازل من مياه المطر

دشن مجموعة من سكان القاهرة، بمنطقة عزبة النخل، مبادرة لرصف كافة الشوارع الجانبيه بالانترلوك، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لحماية البيوت من الأتربة والطين الناتج عن أمطار الشتاء، من أجل شوارع نظيفة يمكن السير فيها دون مشاكل أو عوائق.



وقال محمد جلال، أحد القائمين على المبادرة، إنها لا زالت مجرد دعوة نعرضها على السكان، والشوارع التي تم رصفها كانت من قبل الحي، لافتًا إلى ضرورة مساندة الحي وعدم انتظاره في كل خطوة لتجميل الشوارع.



وتابع: الفكرة في غاية السهولة ونسعى لتنفيذها، كما أن الانترلوك تم تداوله عبر الأجيال منذ أن قام الإنجليز بتنفيذه في شوارع الإسكندرية، وتم الأخذ به في شوارع القاهرة.



من جانبه، أوضح عثمان فهمي، أن سعر متر الانترلوك يبدأ من 42 لـ56 جنيهًا، ومن الممكن تركيبه على الرمل ولا يشترط أسمنت، مؤكدًا أنه من خلال تبرع كل منزل لرصف الشارع يمكن الانتهاء منه خلال أسبوع، كما أنه في حال وجود تصليح أو تركيب، سواء للمياه أو الكهرباء وغيره، يتم رفع الانترلوك وتركيبه مرة أخرى دون تكسير.



