البرلمان يوجه بحضور وزيرة الصحة للرد على أسئلة النواب

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة حضور وزيرة الصحة إلى البرلمان والمشاركة بفعاليات اجتماع مشترك للجنة الصحة والتعليم، بشأن ما أُثير حول نظام التكليف الجديد والزمالة، وذلك بعد انتقاد النائب مجدي مرشد الوزيرة فى اتخاذ هذا النظام دون الرجوع والعرض على البرلمان ونوابه الذين يمثلون الشعب.



جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث انتقد النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، الآليات الجديدة لتكليف طلاب كليات الطب، وآليات الزمالة، مؤكدا أن التعليم الطبي على المحك وبه العديد من الإشكاليات التي لا بد من النقاش والحوار فيها مع البرلمان.



وأكد عبدالعال أيضا أن ما أُثير بشأن مرض الالتهاب السحائي، فأود أن أطمئن الجميع أن مصر خالية من هذا المرض والوباء، وعلى جميع أولياء الأمور الاطمئنان.