أستاذ علوم سياسية: الشعب العراقي وصل إلى طريق مسدود مع حكامه

قال الدكتور عزيز جبر، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يجري في العراق ما هو إلا انتفاضة شعبية، فعندما تصل الشعوب إلى طريق مسدود مع حكامها تنتفض.



وأضاف "جبر"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب العراقي ليس حالة شاذة عن بقية الشعوب، مشيرًا إلى أن السلطة لم تعى هذا الشعب الذي يعبر عن وطنية صادقة، فهو واعين مع الاحتلال وبعد فترة الاحتلال، إلا أن غياب التنمية وفرص العمل هو السبب في تلك المظاهرات.



وأوضح "جبر"، أن المتظاهرين جميعًا لهم صوت واحد الآن، يقولون إننا نريد وطن، لقد رأينا وطن حروب وتمييز وطبقية تحت شعارات مختلفة، واليوم العراق مستباح من قبل دول الجوار أو من قبل الأبعدين كأننا نعيش حالة الغزو الأمريكي والغزو الإيراني من جديد.