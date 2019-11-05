مدبولي: لا يتم تنفيذ أي مشروع إلا بعد خطط ودراسات علمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظتي السويس وجنوب سيناء، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا يتم تنفيذ أي مشروع في الدولة إلا بناءً على خطط وتوجهات علمية ودراسات مستفيضة.



وأشار إلى أن المخطط الإستراتيجى القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052" وضعه علماء مصر عندما كان رئيسًا لهيئة التخطيط العمراني، وذلك بمشاركة وزير الإسكان حاليًا، حيث تم العمل به بدءًا من 2009، والانتهاء منه في إبريل 2012، قائلًا: "إحنا مش بنقوم من النوم نقرر ننفذ مشروعات".



وأكد "مدبولي" أنه تم إعداد وثيقة لهذا المخطط، لإبراء الذمة أمام الجميع وأمام الوطن بما تم بشأن هذا المخطط، مشيرًا إلى أنه لم يكن ليصدق أن يشهد تنفيذ هذه الخطة، قائلًا: "على المستوى الشخصي، كنت أتسائل هل في يوم من الأيام سوف أرى تنفيذًا ولو جزءًا من هذه الاستراتيجية؟".



وتابع، أنه بمجرد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة البلاد، وتوليه مسئولية وزارة الإسكان، التقى به الرئيس وكلفه بالبدء في تنفيذ هذا المخطط على أرض الواقع، قائلًا: ما كنا نخطط لتنفيذه 2027 بل وفي 2052 خاصة في المشروع القومي للطرق تخطيناه الآن ونفذ على أرض الواقع.. هدفنا بناء دولة حقيقية نخدم بها أبناءنا في المستقبل".