البرلمان يتخد إجراء تمهيدى لإحالة النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم

قرر مجلس النواب إحالة النائب أحمد طنطاوي، إلى هيئة مكتب المجلس تمهيدًا لإحالته إلى لجنة القيم، وذلك بعد تلقى الدكتور علي عبدالعال طلبًا من 95 نائبًا يطالبون فيه بإحالة "طنطاوي" إلى لجنة القيم.



وأكد "عبدالعال"، أن هذا الأمر يأتي في إطار القانون والدستور ولائحة المجلس، وطالب عددًا كبيرًا من النواب بإحالة الملف إلى لجنة القيم.



وقال النائب سامي رمضان، إن ما قام به النائب أمر غير مألوف ويمثل خيانة للوطن، مؤكدًا أن "طنطاوي" له علاقة بمنظمات مشبوهة ويشكك في كل الأمور داخل مصر، وهو أمر غير مقبول ولا بد من التصدي له بإحالته إلى لجنة القيم.



وسار النائب علي بدر، على ذات النهج، مؤكدًا أن ما قام به النائب يمثل تحريضًا ضد الدولة المصرية، فهو يحرض الشباب على الخروج في مظاهرات وخاصة طلاب الجامعات وهذا أمر خطير.



ومن جانبه، قال النائب صلاح حسب الله، إن "طنطاوي" يستقوى بالخارج في قضايا وطنية وصدر رؤية معارضة لإرادة شعب مصر إلى الخارج، مطالبًا بإحالته إلى لجنة القيم.