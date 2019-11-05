انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم في فيصل (صور)

أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المطاعم الشعبية بشارع أحمد هيبة، بمنطقة المنشية في فيصل.



وقررت النيابة الاستعلام عن حالة المصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم، واستدعاء صاحب المحل، وسماع شهود العيان.



كان شارع أحمد هيبة بمنطقة فيصل، شهد انفجار ضخم داخل مطعم شعبي، فجر اليوم الثلاثاء، أثناء تجهيز العمال للعمل واستقبال الزبائن، مما أسفر عن إصابة 3 منهم بحروق، كما تدمرت محتويات المطعم بالكامل، وتم نقل المصابين للمستشفى العام؛ لإسعافهم.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.