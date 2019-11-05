ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أوسيم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين في أوسيم.



تلقى العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة كوبري الضفيرة.



وتبين وقوع المشاجرة بأسلحة بيضاء وشوم بين عائلتين إثر تجدد خلافات قديمة بسبب مشكلات الجيرة.



وتمكن المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، ومعاونه الرائد وليد كمال، من ضبط الطرفين والأسلحة المستخدمة.



وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.