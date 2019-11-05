مصر ضيف شرف الدورة الـ21 لمهرجان كورسيكا للموسيقى بفرنسا

ضمن فعاليات احتفالات عام مصر - فرنسا التى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتستمر طوال 2019، تشارك مصر كضيف شرف ولأول مرة فى الدورة الـ21 لمهرجان كورسيكا الدولي لموسيقى البحر المتوسط بفرنسا.



وتشهد وزيرة الثقافة، افتتاح الفعاليات بحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر بباريس، الدكتورة نيفين خالد المستشار الثقافي المصري بفرنسا إلى جانب عمدة مدينة باستيا وذلك مساء الخميس 7 نوفمبر.



وقالت وزير الثقافة إن احتفالات عام مصر - فرنسا تهدف إلى توطيد أواصر المحبة والصداقة بين البلدين وتأتى تأكيدًا لدور الثقافة والفنون فى مد جسور التواصل بين الشعوب، مضيفة أن المهرجان تنظمه جمعية شباب الموسيقيين لدول البحر المتوسط ويمثل مصر خلاله فريق براس ساوند باند للنفخ والايقاع التابع لأكاديمية الفنون، مشيرة إلى أن الدعوة للمشاركة تؤكد ريادة مصر الحضارية اقليميا ودوليا، كما تفتح آفاق تعاون جديدة مع دول البحر المتوسط.



وأكدت أن الثقافة المصرية تشكل ركنًا أساسيًا فى بناء فنون المتوسط، موضحة أن الفعاليات التبادلية التى انطلقت يناير الماضى تضم برنامجًا ثريًا يعلى القيم النبيلة والمعانى السامية، كما يبرز ألوان من الحضارة الفكرية فى المجتمعين المصرى والفرنسى.