دنيا سمير غانم في أحدث جلسة تصوير من ألمانيا (شاهد)

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها، بمجوعة من الصور من حديقة حيوان برلين في ألمانيا، عبر حسابها الشخصي علي موقع "إنستجرام".



وظهرت "دنيا"، داخل حديقة الحيوان، واستعراضت أجواء الحديقة والتقطت صورًا للبعض الحيوانات، خلال عطلة خارج البلاد.



يُشار إلى أن دنيا سميرغانم، قدمت العام الماضى مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات مقسمة على مدارشهررمضان، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سميرغانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة cbc.