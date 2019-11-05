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سياسي

عبدالعال: الرد على المنظمات المشبوهة مسئولية وسائل الإعلام

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:27 م
علي عبدالعال
علي عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك بعض الدول تحاول أن تلون بعض الأمور بلون سياسي مثل مجال حقوق الإنسان، وتعطيها الطابع السياسي الذي يخدم مصالحها، والدليل أنه يتم عمل أكثر من مراجعة دورية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا الملف بمصر فيه تقدم كبير جدًا.

وتابع "عبدالعال" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن: "ميهمنيش هما في الخارج بيقولوا إيه، يهمنى الجبهة الداخلية هنا تعرف إيه اللى بيتم وما يتم إنجازه، ووسائل الإعلام تسلط الضوء عليه، أه فيه قصور إعلامي، فلما أشوف ملف تنمية سيناء يخصص له تريليون جنيه، فهذا أساس حقوق الإنسان، من حق في الحياة، وحق في سكن ومياه وغيرها".

وأكد، أن بعض الدول تحاول أن تلون بعض الأمور ومنها حقوق الإنسان بلون سياسي بما يخدم مصالحها، ضاربًا المثل بموضوع ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في سنوات سابقة، قائلا: "لكن كان رئيس المجلس في يوم من الأيام له هوى أن يساند بعض الجماعات الإرهابية ولا يتصف بالحياد".

وقال "عبدالعال": "أيوة عندنا بعض المنظمات المشبوهة المرتبطة بمصالح مع جماعات وجهات خارجية تضرب في الدولة، وأى معلومات مغلوطة في الخارج عن مصر تخرج من هنا في الداخل، والمجتمع الذي فيه نظام معلومات جيد لا يمكن اختراقه، وللأسف الشديد هناك بعض ضعاف النفوس".

وتحدث رئيس مجلس النواب، عن دور نواب البرلمان في التواصل مع المواطنين وخاصة الشباب وتعريفهم وتوعيتهم بما يتحقق من إنجازات، قائلا: "على مستوى الجمهورية لا يوجد مركز غير ممثل في مجلس النواب، لو كل نائب يقعد مع 100 شاب، النهاردة طبقًا للمخطط الذي ساهم فيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عندما كان رئيس لجهاز التخطيط العمرانى، فهذا المخطط وضع في سنة 76، ولم يكن في منصب سياسي وقتها، وهذا المخطط مبني على مرحلتين الأولى تنتهي في 2027 والأخرى في 2054".

وأضاف، "المفاجأة أن المخطط الذي كان من المفروض أن ينتهي في 2054، تم بالفعل في الـ4 سنوات الماضية، هذا الإنجاز غير بارز، وهذه مسئولية الحكومة أيضًا في تسليط الضوء في وسائل الإعلام، فهناك شائعات تلاحقنا والشائعات والحرب مش هتنتهى، وأنتم ترون كل يوم شائعات ضد الدولة، ولا بد من توعية ورفع مناعة الشباب".

وخاطب "عبدالعال" النواب، قائلًا: "المعركة الانتخابية قد تكون بدأت، كم نائب تواصلوا مع الشباب في الجامعات، قليل جدًا، هذه قضية مهمة جدًا وتستغل سياسيًا، وأرى البعض داخل المجلس يطلقون بعض التصريحات غير المسئولة بامتياز فلا بد من مراجعتها والتوقف عندها كثيرًا".
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