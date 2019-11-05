"البحث في النصوص القبطية" بالثقافي الفرنسيسكاني.. الجمعة

ينظم المركز الثقافي الفرنسيسكاني بالجيزة سيمنار"الوسائل التقليدية والحديثة في البحث في اللغة والنصوص القبطية"، الجمعة 22 نوفمبر، في الساعة التاسعة صباحا، بشارع ترعة الزمر ناصية التلاتيني فى العمرانية الغربية.



يحاضر في السيمنار الدكتور إبراهيم ساويرس مدرس اللغة القبطية بكلية الآثار جامعة سوهاج، سفير جامعة ليدن في مصر.



يشمل السيمنار مناقشة اللغة القبطية وتاريخها وأهمية المكتوب بها، النصوص المقدسة والممنوعة- فهارسها ووسائل دراستها والبحث فيها، ما هو الأدب القبطي- المؤلفون والمؤلفات، هل توجد حقبة قبطية في تاريخ مصر؟، النصوص الوثائقية القبطية، كما يعرض المشاكل البحثية لشباب الباحثين في حوار مفتوح مع مناقشة حلول لهذه المشكلات.