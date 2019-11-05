المالية: صرف رواتب نوفمبر فى المواعيد المعتادة

أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الحالي في المواعيد المُعتادة من ٢٤ إلى ٢٨ من كل شهر، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر الماضي أيام ٧، ١١، ١٢ نوفمبر الحالي بدلًا من أيام ٨، ٩، ١٠ المعتادة كل شهر، حيث تزامنت مع الإجازات الرسمية.



وأضافت المالية، فى بيان لها، أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر المقبل أيام ٢٤، ٢٥، ٢٦ من الشهر نفسه مع إضافة يومى ٢٩، ٣٠ بدلًا من يومى الإجازة ٢٧، ٢٨، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف متأخرات شهر نوفمبر فى المواعيد المعتادة أيام ٨، و٩، و١٠.



تابع البيان أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير المقبل أيام ٢٣، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، وصرف متأخرات شهر ديسمبر أيام ٨، و٩، و١٢ يناير.