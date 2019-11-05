زوجة شهيد الكرامة: الجناة استدرجوه وهجموا عليه بقالب طوب وسكين

قالت زوجة أحمد مصطفى، المعروف إعلاميًا بشهيد الكرامة بالإسماعيلية، إن بداية الحادثة كانت مع استدراج الجناة المجني عليه عن طريق الكلمات الخارجة والاستفزاز، فقرر النزول لهم بالملابس الداخلية فقابلته والدة القاتل وقامت بخربشته وتمزيق "الفانلة".



وأضافت الزوجة المكلومة، أن القاتل "بذرة" قام بضربه بقالب طوب على أنفه وباغته بسكين في قلبه، وحين وصل شقيق المجني عليه حاول إنقاذه، لكن لم تفلح المحاولات وتوفي بعد نزيف طويل وتهتك في جسمه.



تعود أحداث الواقعة عندما عاد "أحمد مصطفى"، 34 سنة، سائق، إلى منزله بعد الانتهاء من عمله، ففوجئ برائحة سيئة وأصوات مرتفعة وشباب يتلفظون بألفاظ مشينة أسفل منزله في شارع المشروع بمنطقة أبوعطوة بالإسماعيلية.



خرج الشاب فوجد 5 شباب في مقتبل أعمارهم أسفل المنزل، من بينهم "محمد السيد لبيب" وشهرته "بذرة" المتهم الرئيسي، ويعمل صبي جزار ويقطن معه في نفس العمارة، فتحدث معهم وطالبهم بعدم تناول المخدرات أسفل منزله، خاصة أن المنطقة مليئة بالأهالي والأطفال الصغار، كما طالبهم بعدم ارتفاع أصواتهم، ففوجئ بسبه ورفضهم الرحيل واعتدوا عليه.