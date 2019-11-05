إحالة 4 متهمين بحيازة هيروين في التبين للجنايات

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 4 أشخاص إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بحيازة ربع كيلو جرام من مخدر الهيروين.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد شريف فيصل مفتش قطاع حلوان، مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين، بطريق الكريمات تمكنوا من ضبط 4 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرامًا، مبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.



وبمواجهتهم اعترف ثلاثة منهم بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.



وأقر الرابع باقتصار دوره على مساعدتهم أثناء نقل المضبوطات، نظير تحصله على مواد مخدرة من المتهمين بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.