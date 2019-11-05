اليوم.. المركزي يربط ودائع بقيمة 50 مليار جنيه

قام اليوم البنك المركزي المصري بربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، بعائد 13.75%.



ويأتي ذلك ضمن خطة البنك المركزي المصري، لتقليل معدلات السيولة والسيطرة على معدلات التضخم.



وقد كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن أن المركزي أجرى خلال شهر مايو 2019، 4 عمليات ربط ودائع بعائد ثابت وأربع عمليات أطول أجلا بعائد مرتبط بالكوريدور تراوح بين 16.25% و16.26%.



ويقر المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بالكوريدور.