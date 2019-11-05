تشريح جثة "مدمن" قتله والده وشقيقه فى أوسيم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة شاب قتله والده وشقيقه عقب وصلة من الضرب؛ بسبب تعاطيه المواد المخدرة في أوسيم، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، وكشف ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتقرير مفتش الصحة الأولي الخاص بتوقيع الكشف على الشاب.



وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة قد تلقت إخطارًا من مستشفى أوسيم المركزي، بوصول شاب يبلغ من العمر 22 سنة، جثة هامدة، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وآثار خنق بالرقبة.



وبالبحث والتحري تبين أن والد الشاب وشقيقه وراء قتله، بسبب سوء سلوكه واعتياده تعاطي المواد المخدرة، فخرجت قوة أمنية تمكنت من ضبطهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.