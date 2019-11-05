إحالة أوراق قاتل خالته وزوجها فى روض الفرج للمفتى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محسن مبروك، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق عاطل إلى المفتى، بتهمة قتل خالته وزوجها لسرقتهما في روض الفرج، وحددت جلسة 5 يناير المقبل للنطق بالحكم.



وكشفت تحقيقات النيابة، في القضية المقيدة برقم 7843 جنايات روض الفرج، عن قتل المتهم "مؤمن م م"، 34 سنه، خالته "هدى م م"، وزوجها "سميح م ع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد النية على إزهاق روحهما لسرقه مسكنهما.



وتبين أن المتهم أعد سلاحًا أبيض "سكين"، وما إن ظفر بالمجني عليه الثاني حتي سدد طعنة في رقبته فأسقطه قتيلًا، وأثناء ذلك أبصرته المجني عليها الثانية، فتوجهت نحوه مسرعة فعاجلها بتسديد طعنة ثم ذبحهما للتأكيد من مفارقتهما الحياة، وسرق منقولات المجني عليهما ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية مملوكة لخالته.



وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت إحالة المتهم للجنايات.