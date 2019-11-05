300 فرصة عمل في القليوبية بـ3500 جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية عن 300 فرصة عمل جديدة في عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص براتب يصل إلى ٣٥٠٠ جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة (مهندسين ميكانيكا، خراط معادن، فنيون، مهندسو تصميمات، مهندسو جودة، عمال يومية، سائقون، مراقبو أمن، أمن صناعي، لحام، إخصائيو تسويق، أورلية، وعمال نظافة).



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المديرية، أو لمقر الشركات الموضحة بالمنشورات المرفقة بالخبر.



يأتي ذلك ضمن جهود وزارة القوى العاملة ممثلة في مديريتها على مستوى محافظات مصر في توفير فرص عمل للشباب، للحد من نسبة البطالة والتي وصلت مؤخرًا لنسبة ٧.٥%.



