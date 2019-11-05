غدًا.. مركز الثقافة السينمائية يناقش فيلمى "عروستى" و"شياكة"

تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، فى السادسة مساء غد الأربعاء، فيلمى "عروستى" و"شياكة".



"عروستى" من إخراج شريف جابر، ومدته 12 دقيقة، أما "شياكة" فهو من إخراج حمدى السيد ومدته 15 دقيقة، وتقام ندوة لمناقشة الفيلمين، بمشاركة المخرجين وأبطال الفيلمين، ويدير الندوة الناقد السينمائي مجدى الشحرى، مدير مركز الثقافة السينمائية.



ويوجه مركز الثقافة السينمائية دعوة عامة لكل رواده، لمشاهدة الفيلمين وحضور الندوة والمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم، وذلك بمقره المركز بـ36 شارع شريف بالقاهرة.