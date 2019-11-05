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محافظات

والدة شهيد الكرامة بالإسماعيلية: أطالب بإعدام الجانى (فيديو)

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:11 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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قالت والدة الشاب أحمد مصطفى، المجني عليه في القضية المعروفة باسم "شهيد الكرامة" بالإسماعيلية: إنها تريد إعدام القتلة الذين حرقوا قلبها وقتلوا نجلها الشاب، وأنها تدعي دائما أن يحرق الله قلوبهم جراء ما فعلوه، مضيفة "حسبي الله ونعم الوكيل.. زي ما حرقوا قلبي يتحرق قلبهم".

وأضافت أن يوم الحادث تناول ابنها الغذاء معها ونزل من عندها المغرب حتى عرفت خبر مقتله مساء في تمام الحادية عشرة، مؤكدة أنها تطالب بالإعدام ولن تتنازل عنه.

تعود أحداث الواقعة عندما عاد "أحمد مصطفى"، 34 سنة، سائق، إلى منزله بعد الانتهاء من عمله، ففوجئ برائحة سيئة وأصوات مرتفعة وشباب يتلفظون بألفاظ مشينة أسفل منزله في شارع المشروع بمنطقة أبوعطوة بالإسماعيلية.

خرج الشاب فوجد 5 شباب في مقتبل أعمارهم أسفل المنزل، من بينهم "محمد السيد لبيب"، وشهرته "بذرة"، المتهم الرئيسي، ويعمل صبي جزار ويقطن معه في نفس العمارة، فتحدث معهم وطالبهم بعدم تناول المخدرات أسفل منزله، خاصة أن المنطقة مليئة بالأهالي والأطفال الصغار، كما طالبهم بعدم ارتفاع أصواتهم ففوجئ بسبه ورفضهم الرحيل واعتدوا عليه.
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