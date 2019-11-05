مثقفون يناقشون أهمية الحماية الاجتماعية عبر رؤية مصر 2030

عقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "الحماية الاجتماعية ورؤية مصر 2030، مساء الأثنين 4 نوفمبر.



أدار الندوة الدكتور شريف عوض رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس، الذى تحدث عن أهمية الموضوع واصفا إياه بالصعب سواء في تناوله أو معالجته، كما يصعب رصد الحماية الاجتماعية بشكل خاص، وأن من حق كل فرد أن يحصل على حقوقه الاجتماعية والصحية والأمان بشكل متكامل وبشكل ثقافي يليق به عبر منظومة ثقافية خلال برامج مرتبه تقدم له بالشكل الصحيح، وتأتي برامج الحماية السياسية والاجتماعية لحماية الفقر والحد منه وتعزيز القدرات والامكانيات لدي الفرد لتمكنه من مواجهه صعاب المعيشة.



وقالت الدكتورة مني الحديدي أستاذة علم الاجتماع، إن مفهوم الحماية من خلال رؤية مصر 2030 هي عبارة عن مجموعة من السياسات العامة لحماية المواطن من الاجراءات الاقتصادية او الظروف الصحية من خلال تكوين مظلة اجتماعية من ناحية، وتحقيق ضمان الأمان من ناحية أخري، والتي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية محفزا المجتمع على الحراك الاجتماعي أى الترقي في سلم هذا الحراك عبر بناء قدرات البشر لذلك فلقد عملت الدولة على وضع برامج لدعم شبكة الحماية الاجتماعية خاصة الموجهة للأسر الفقيرة أو كل الفئات المتضمنة داخل تلك الأسرة.



وأعطت مثالا ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي التي تهدف لتطوير الجماية الاجتماعية (معاش للطفل – لاسر الشهداء – للاسر الفقيرة – المعونات الطارئة)، برامج تطويرالدعم لضمان وصوله لمستحقيه، كما أن هناك عدة مبادرات للدولة من أجل النهوض بالمواطن كمبادرة 100 مليون صحة، الافراج عن الغارمات، القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، نور الحياة التى تستهدف الكشف على طلاب المدارس خاصة المرحلة الابتدائية.



وتحدث الدكتور صفوت النحاس عن نموذج لتحقيق الحماية الاجتماعية في توضيح عمل بيت الذكاة والصدقة الجارية تحت إشراف شيخ الأزهر، والذي يضم مجلس أمنائه كوكبة من الشخصيات العامة كما أنه يعمل في كل مجالات الذكاة لا مجال واحد، ويعمل بيت الذكاه على محوريين أساسيين الأول توفير الدعم لمستحقي الذكاة والثاني تنمية موارده واستثمارها بالشكل الأمثل في إطار الأحكام الشرعية في المجالات الأتية:



المجال الاجتماعي: مثل توفير الطرود الغذائية – البطاطين تيسير الزواج – الإعانات الشهرية.



المجال الصحي والتنموي والإسكان والاغاثات العاجلة: التي تشمل على دعم متضرري السيول فور حدوثها وتوفير الدعم لإهالي مدينة غزة المحتلة وتوفير الدعم لأهالى شمال سيناء والبحر الأحمر.