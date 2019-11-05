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حوادث

تأجيل محاكمة 73 متهمًا في "فض رابعة"

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:04 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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أجّلت الدائرة 8 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة " إلى جلسة 16 نوفمبر الجاري.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين، بحضور محمد عادل وكيل أول نيابة مدينة نصر، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

ويواجه المتهمون في القضية تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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