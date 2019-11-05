العثور على جثة متحللة في مقابر أكتوبر

تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة تحريات أمنية مكثفة للوقوف على تفاصيل وملابسات واقعة العثور على جثة مسن في حالة تحلل بمنطقة المقابر بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر.



كان الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بالعثور على جثة شخص بمنطقة المقابر بدائرة القسم.



بالانتقال والفحص عثر على جثة مسن مجهول الهوية لا يملك أوراق إثبات شخصية "مجهول الهوية"، وبجواره عكاز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجار تكثيف الجهود للوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.