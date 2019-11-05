إليسا غاضبة من سوء الأحداث في لبنان (صورة)

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن غضبها من سوء الأحداث في لبنان، عبر حسابها على موقع التغريدات الشهير "تويتر".



وكتبت "إليسا" عبر حسابها، قائلة: عم يحاولو يضيّعو الثورة ويعملوها مشكلة عا الطرقات وبين الناس. هيدا مش ممكن يصير لأنو عم يضيعو الثورة".



وتابعت: "بهالوقت هني عم يشترو وقت وعم يحفظو مقاعدن ومراكزن. مين قلن بدنا حكومة مع جبران باسيل ونفس الطبقة الفاسدة مع سعد الحريري؟".



يذكر أن متظاهرين في لبنان طالبوا بانتخابات مبكرة، وتشكيل حكومة مصغرة من خارج قوى السلطة الحالية، داعين لحملة جدية لمناهضة الفساد، وفق ما أوردت وسائل إعلام لبنانية متفرقة.