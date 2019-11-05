الأمن العام يستهدف طرفى خصومة ثأرية فى قنا

تمكنت أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 9 أشخاص من أطراف خصومة ثأریة بين عائلتين في قنا، وبحوزتھم 9 بنادق آلیة.



وتبين أن الأجهزة الأمنية شنت حملة أمنیة مُكبرة برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية عن قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بقنا، بدعم مجموعات قتالیة من إدارة قوات الأمن، استھدفت أفراد عائلتین تقيمان بناحیة العزازیة بمركز دشنا؛ لسابقة حدوث مشاجرة بینھما.



أسفرت جھودھا عن ضبط 5 عمال و4 مزارعین من أفراد العائلتین، وبحوزتھم 9 بنادق آلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.