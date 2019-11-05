بعد فوز "جان بول دوبوا".. 5 معلومات عن جائزة جونكور الفرنسية

حصد الكاتب الفرنسي جان بول دوبوا، جائزة "جونكور" الأدبية الفرنسية لعام 2019، عن كتاب "كل الرجال لا يستوطنون العالم بالطريقة نفسها"، عن دار أوليفييه للنشر.



وسبق وأن فاز جان بول دوبوا بجائزة فيمينا لعام 2004، وذلك عن كتاب "أون في فرانسيز".



وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن تلك الجائزة:



- جائزة مَعنية بالأدب المكتوب باللغة الفرنسية تَمنحُها أكاديمية جونكور سنويًا "للعمل النثري، عادة ما يكون رواية، الأفضل والأخصب خيالًا في العام".



- يرجع اسم هذه الجائزة إلى 2 من الكُتاب الفرنسيين في القرن التاسع عشر وهما: آدمون جونكور هوت دو، وشقيقه جول دي هوت جونكور، اللذان كتبا الكثير من أعمالهما معًا، وكان أسلوبهما على مقربة من الواقعية، استنادًا إلى المعرفة المنهجية للواقع وتجميع الملاحظات، بينما الآن معظم كتاباتهما سقط في غياهب النسيان إلى حد ما.



- أسس الجائزة آدمون دو جونكور، الذي كان مؤلفًا ناجحًا وناقدًا وناشرًا، حيث وقف كل أملاكه على تأسيس أكاديمية جونكور وتمويلها لتخليد ذِكرى شقيقه وشريكه جول ألفريد هوت دو جونكور، فقرر أن تُباع كل ممتلكاته بعد وفاته وتخصص فوائد هذا المبلغ الضخم لأكاديمية جونكور وتمويلها لمنح سنويًا الجائزة لأفضل عمل أدبى في العام.



- وللمشاركة في سباق الجائزة يجب أن تكون الكتابة باللغة الفرنسية وينشر من قبل ناشر قومي، وعلى الناشر وحده إرسال الكتب إلى هيئة المحلفين، وسيتم إرسال الكتب من أواخر يونيو حتى أواخر أغسطس، ففي يناير وفبراير للرواية الأولى؛ وفي مارس وابريل للقصة القصيرة؛ أما في أبريل ومايو فللسيرة الذاتية.



- ومن أشهر من نالوا تلك الجائزة: مارسيل بروست، جان فايار، سيمون دي بوفوار، جورج دوهاميل، ألفونس دي شاتوبريان، وأنطونين ماييه.