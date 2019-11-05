إعلان الكنائس المقننة في أكتوبر.. قريبًا

كشفت مصادر كنسية مطلعة عن أن الأيام المقبلة ستشهد حصيلة الجولات الميدانية التي قامت بها اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء، لتوفيق أوضاع الكنائس قانونيًا خلال أكتوبر الماضي.



وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة لا تزال مستمرة في جولاتها الميدانية، موضحة أن الجولات الميدانية حاليًا في الصعيد المصري، والذي سينال قدرًا لا بأس به من دفعة التقنين المقبلة.



وعن دفعة التقنين المقبلة، أشارت المصادر إلى أن هناك سيناريوهين: الأول هو إعلان دفعة شهر نوفمبر في بداية ديسمر المقبل، والثاني هو إعلان دفعة مكبرة في نهاية العام، هي حصيلة جولات اللجنة خلال شهري نوفمبر وديسمبر.